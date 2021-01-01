"الأسرى" تتقدم بالتماس ضد قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير المضرب القواسمي

رام الله /سما/

تقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بالتماس إلى ما تسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية"، ضد قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير المضرب عن الطعام لليوم التاسع والثلاثين على التوالي، مقداد القواسمي.

ولفتت الهيئة، في بيان لها، أن الأسير القواسمي من مدينة الخليل، يبلغ من العمر 24 عاما، وهو معتقل منذ شهر كانون الثاني/يناير 2021، ويقبع في سجن "عوفر".

والقواسمي، أسير سابق تعرض للاعتقال عدة مرات، وأمضى نحو أربعة أعوام في سجون الاحتلال بين أحكام واعتقال إداري، كانت أولاها عام 2015