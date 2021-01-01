الخارجية: اعلان هام للطلبة الدارسين في الجامعات الروسية

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن موافقة المقر التشغيلي للوقاية من استيراد وانتشار فيروس "كورونا" المستجد في روسيا على خوارزمية وصول الطلاب الأجانب إلى روسيا الاتحادية، وأنه تم تعميمها على الجامعات الروسية، وان الطلاب الأجانب سيكونون قادرين على دخول الأراضي الروسية وفقا لهذه الخوارزمية.

وأهاب فريق الوزارة وسفارة دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية، في بيان، اليوم الأحد، بالطلبة التواصل فورا مع جامعاتهم، لمعرفة الشروط والتفاصيل المتعلقة بدراستهم، كما يمكنهم التواصل مع سفارتنا بشأن أية استفسارات أو أسئلة لديهم.