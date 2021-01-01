بنك فلسطين يستقبل وفداً من مجموعة طلال أبو غزالة العالمية

غزة / سما /

استقبل بنك فلسطين وفداً من مجموعة طلال أبوغزالة العالمية، والذي ضمّ كلاً من المدير التنفيذي للتحوّل الرقمي الدكتور رائد هناندة من مكتب المجموعة الأم فى الأردن، والمدير التنفيذي لمكتب المجموعة في غزة السيد منير علي حسن، والمدير المالي والاداري في غزة السيد جبران الأسطل، حيث جرى استقبال الوفد في مقرّ البنك بقطاع غزة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في البنك.

وخلال اللقاء، تم الترحيب بالوفد الضيف، وتقديم شرح مبسط عن مسيرة بنك فلسطين على مدار ستين عاماً، الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة، من ناحية الخدمات والتطورات الرقمية والأرقام والنتائج المالية والموجودات والحصة السوقية للبنك، بالإضافة إلى توضيح الخدمات الرقمية والإلكترونية التى يتميّز بها البنك مواكباً التطورات العالمية في الخدمات المصرفية المتطورة.

وبحث الجانبان مجموعة من القضايا التى تخصّ عالم التحول الرقمي والاتجاه الجديد عالمياً نحو التحول إلى التكنولوجيا لا سيما التكنولوجيا المالية في كافة المجالات. كما تم بحث سُبُل تعزيز شراكات مستقبلية مع مجموعة طلال أبوغزاله ونقل الخبرات والتكنولوجيا الجديدة في مجال التحول الرقمي فى كثير من الجوانب.

بدوره، عبر الدكتور هناندة عن سعادته لزيارة مدينة غزة للمرة الأولى في حياته، لافتاً إلى أن هدف الشركة من هذه الزيارة هو فتح أفق جديدة للعمل فى مجال الحواسيب والأجهزة الإلكترونية التي تصنعها طلال أبوغزالة، إلى جانب استهداف السوق الفلسطيني بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص.

وفي ختام اللقاء، شكر الوفد الضيف بنك فلسطين على الاستضافة الكريمة، مثمناً جهوده للنهوض بالخدمات المصرفية الحديثة في فلسطين، ومؤكداً على مواصلة اللقاءات والتواصل ما بين الجانبين من أجل تعزيز التعاون المشترك.