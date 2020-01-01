  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

يوتيوب يحذف مليون مقطع فيديو عن كورونا

الأحد 29 أغسطس 2021 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
يوتيوب يحذف مليون مقطع فيديو عن كورونا



وكالات / سما /

أزال "يوتيوب" مليون فيديو تحمل معلومات مضللة خطيرة عن كورونا منذ فبراير 2020، حيث يدعي معظمها أن الوباء مجرد خدعة علاوة على الترويج لعلاجات خاطئة.

وجاءت هذه الخطوة إثر اتهام شبكات التواصل الاجتماعي بالمساهمة في انتشار أفكار مضللة حول كوفيد 19 واللقاحات.

ورغم ذلك سهلت المنصة انتشار قدر كبير من الأكاذيب حول الجائحة، آخرها في شهر مايو الماضي حين نشر مقطع مثير للجدل ضد التلقيح بعنوان "Plandemic" شوهد أكثر من 7 ملايين مرة قبل إزالته.

قال نيل موهان كبير مسؤولي رئيس الإنتاج في "يوتيوب" : "نزيل ما يقرب من 10 ملايين مقطع فيديو ينتهك قواعدنا كل 3 أشهر ومعظمها لا يصل حتى إلى عشرة مشاهدات".

وبينما يرى نيل ماهون أن المنصة تتعامل بحزم مع الأكاذيب مقللا من نسبة المحتوى السيئ مقارنة بمحتوى المنصة بشكل عام، يقول في الوقت ذاته: "انتقلت المعلومات المضللة المنشورة بالمنصة من العالم الإفتراضي إلى الواقعي!".

وقدم يوتيوب تفاصيل عن استراتيجيته على غرار تلك التي طرحها "فيسبوك" و"تويتر" وهما شبكتان في مرمى السلطات بانتظام بشأن هذه الموضوعات.

#يوتيوب #كورونا #مقطع

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف: "تقدم كبير" في محادثات السلطة الفلسطينية مع إسرائيل بشأن قضايا مالية عالقة..

تفسير بينيت لـ”الوضع الراهن”: لا ضم ولا دولة فلسطينية.. حكم عسكري حتى الطرد

معاريف: السلطة في حالة ضعف والأنظار تتجه نحو غزة.. وإسرائيل تحاول صياغة قواعد جديدة..

فيديو ..وزير خارجية إيران يسترسل في حديثه مع السيسي ويرتكب خطأ برتوكوليا

طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

ضابط اسرائيلي : ليس من الممكن أبدًا فهم ما يحدث في غزة

سخرية من وزير الخارجية الإيراني بسبب كلمته باللغة العربية خلال قمة بغداد

الأخبار الرئيسية

ميخائيل ميلشتاين: السنوار يعمل في ضوء اعتباراتٍ ذكيّةٍ وبواسطة أسلوب “التجربة والخطأ”

3 وفيات و1696 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و478 حالة تعافٍ في فلسطين

موقع واللا يكشف : هذا ما طرحه بايدن خلال لقائه مع بينت حول القضية الفلسطينية ..

بينت

اذاعة عبرية : جدال بين وزير الخارجية الامريكي و بينت والسبب قطاع غزة

وزراء اسرائيليون يهددون غزة وواشنطن تعطي الضوء الاخضر لـ"تل أبيب" لمهاجمة حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية