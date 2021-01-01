علاج ضيق الصمام ثلاثي الشرف

وكالات / سما /

يقع الصمام ثلاثي الشرف في النصف الأيمن من القلب. إنه يعمل على تمرير الدم من الأذين الأيمن إلى البطين ولا يسمح له بالعودة. يعني التضيق أن فتحة الصمام أصبحت ضيقة جداً. هذا المرض نادر الحدوث ويجتمع بشكل أساسي مع عيوب الصمامات الأخرى. في حالة تضيق الصمام ثلاثي الشرف، يتم إجراء إصلاحه (إعادة ترميمه) أو استبداله أو توسيعه بالبالون.

التوسيع بالبالون

نادراً ما يستخدم التوسيع بالبالون في علاج تضيق الصمام ثلاثي الشرف، وذلك لعدد من الأسباب:

1. المخاطر العالية لتطور قصور الصمام بعد هذا الإجراء. يتطور بسبب ذلك ضعف البطين الأيمن.

2. في معظم المرضى، لا يتطور العيب بشكل منعزل، بل يترافق مع تلف الصمامات الأخرى. نظراً لأن تصحيحها يتطلب تدخلاً جراحياً، يمكن للطبيب خلال نفس العملية التخلص من تضيق الصمام ثلاثي الشرف، لذلك ليست هناك حاجة لإجراء جراحي طفيف التوغل.

3. التوسيع بالبالون ممكن فقط في حالة البنية التشريحية المناسبة للصمام، وهو أمر نادر الحدوث.

4. السبب الرئيسي لتضيق الصمام ثلاثي الشرف هو الأمراض الروماتيزمية. لكنها تسبب ضرراً كبيراً للصمام، لذلك يتعين على الأطباء عادة استبدال الصمام.

5. كثيراً ما تكون نتائج الإجراء قصيرة المدى: يتكرر التضيق في كثير من المرضى.

لكن للتوسيع بالبالون مزاياه. إنه إجراء طفيف التوغل ونادراً ما يسبب مضاعفات. كما أنه يجذب المرضى بعدم الحاجة إلى التعافي لوقت طويل بعد العلاج.

إصلاح الصمام

يتم عادة علاج تضيق الصمام ثلاثي الشرف بالخارج بمساعدة عملية جراحية.

يقوم الطبيب بشق صوار الصمام. يسمح هذا التلاعب بزيادة مساحته.

قد يكفي بضع الصوار وحده لإصلاح الصمام ثلاثي الشرف. حيث يصاب العديد من المرضى، بالإضافة إلى التضيق، بقصور الصمام. لذلك، كثيراً ما يضطر الأطباء إلى خياطة الوريقات أو تعزيز حلقة الصمام.

استبدال الصمام

في بعض الأحيان، لا يمكن إصلاح الصمام الخاص بالمريض. يفضل اللجوء إلى استبدال الصمام في الحالات التالية:

الصمامات مشوهة بشدة (عادة بسبب مرض روماتيزمي)؛

قصور الهياكل تحت الصمام؛

تمزق الأوتار بشكل يكون من المستحيل استبدالها؛

التهاب الشغاف الحاد؛

انتشار العدوى في الأوتار والعضلات الحليمية؛

تشكل خراج؛

عدوى فطرية في الصمام.

كثيراً ما تتكون جلطات الدم في الجانب الأيمن من القلب. لذلك، لا تستخدم الأطراف الاصطناعية الميكانيكية في هذه الفئة من المرضى. يتم استبدال الصمام بصمام بيولوجي.

إعادة الاستبدال

تستخدم في المستشفيات الأجنبية أحدث أنواع الصمامات الاصطناعية، حيث يمكن أن تصل مدة خدمتها إلى عشرات السنين. لكن لا يزال يحتاج معظم المرضى، عاجلاً أم آجلاً، إلى الخضوع لجراحة أخرى بسبب تدهور الصمام الاصطناعي تدريجياً.

عادة ما تجرى العملية الثانية بنفس طريقة الأولى: من خلال شق كبير في الصدر. يتوجب على المريض الخضوع مرة أخرى لعلاج وإعادة تأهيل طوال.

في حالة انحلال الصمام الاصطناعي، يمكن في المستشفيات المتخصصة في الخارج إجراء استبداله بطريقة طفيفة التوغل: يقوم الأطباء بزراعة "صمام فوق صمام" عبر الأوعية الدموية. يكفي إجراء شق قصير في الفخذ لتنفيذ العملية. يقضي المرضى وقتاً قصيراً في المستشفى بعد هذه التدخلات. ولا يحتاجون إلى إعادة تأهيل طويلة الأمد.

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