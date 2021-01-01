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3 وفيات و1696 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و478 حالة تعافٍ في فلسطين

الأحد 29 أغسطس 2021 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 وفيات و1696 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و478 حالة تعافٍ في فلسطين



رام الله / سما /

​ أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد، عن تسجيل 3 وفيات، و1696 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و478 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن حالات الوفاة سجلت في قلقيلية ونابلس وقطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 96، طولكرم 205، نابلس 294، جنين 90، سلفيت 40، طوباس 21، رام الله والبيرة 87، ضواحي القدس 4، أريحا والأغوار 4، بيت لحم 9، الخليل 28، قطاع غزة 818".

وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 21، طولكرم 39، نابلس 96، جنين 22، سلفيت 19، طوباس 12، رام الله والبيرة 44، بيت لحم 4، الخليل 2811 قطاع غزة 210".

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.6% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 45 مصابا بفيروس "كورونا" في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية  104 مرضى، بينهم 7 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة  843,525 بينهم 452,404 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#فيروس كورونا #فلسطين #الضفة الغربية #غزة

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