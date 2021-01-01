  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فيديو: هل غفا بايدن أثناء لقائه بينيت؟ الصحافة الاسرائيلية توضح الحقيقة

الأحد 29 أغسطس 2021 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: هل غفا بايدن أثناء لقائه بينيت؟ الصحافة الاسرائيلية توضح الحقيقة



القدس المحتلة / سما /

استدعى فيديو المحادثات التي جرت في البيت الأبيض أمس السبت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت موجة تعليقات ساخرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلص العديد من المعلقين، استنادا إلى مقطع فيديو من المحادثات، إلى أن بايدن نام في نهاية الاجتماع، في الوقت الذي كان فيه بينيت يخاطبه.

ورجح بعض المعلقين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لاحظ ذلك وبدأ بالحديث متوجها إلى الكاميرا مباشرة ثم رفع صوته كي يوقظ سيد البيت الأبيض.

في الوقت نفسه، يمكن التأكد، بناء على الفيديو الكامل للمحادثات، أن بايدن خفض رأسه في الواقع في الجزء الختامي من الاجتماع، غير أن عينيه ظلتا مفتوحتين وهو لم يغف على ما يبدو.

ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن صحفيين من الوفد المرافق لبينيت تأكيدهم أن بايدن لم يغف.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف: "تقدم كبير" في محادثات السلطة الفلسطينية مع إسرائيل بشأن قضايا مالية عالقة..

تفسير بينيت لـ”الوضع الراهن”: لا ضم ولا دولة فلسطينية.. حكم عسكري حتى الطرد

معاريف: السلطة في حالة ضعف والأنظار تتجه نحو غزة.. وإسرائيل تحاول صياغة قواعد جديدة..

طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

فيديو ..وزير خارجية إيران يسترسل في حديثه مع السيسي ويرتكب خطأ برتوكوليا

سخرية من وزير الخارجية الإيراني بسبب كلمته باللغة العربية خلال قمة بغداد

مقطع فيديو يُظهر بايدن نائما خلال لقائه مع بينيت يُحدث ضجة على مواقع التواصل

الأخبار الرئيسية

3 وفيات و1696 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و478 حالة تعافٍ في فلسطين

موقع واللا يكشف : هذا ما طرحه بايدن خلال لقائه مع بينت حول القضية الفلسطينية ..

بينت

اذاعة عبرية : جدال بين وزير الخارجية الامريكي و بينت والسبب قطاع غزة

وزراء اسرائيليون يهددون غزة وواشنطن تعطي الضوء الاخضر لـ"تل أبيب" لمهاجمة حماس

ضابط اسرائيلي : ليس من الممكن أبدًا فهم ما يحدث في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية