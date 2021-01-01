  1. الرئيسية
  2. الرياضة

جدل في إنجلترا بسبب راتب رونالدو!

الأحد 29 أغسطس 2021 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
جدل في إنجلترا بسبب راتب رونالدو!



وكالات / سما /

أثار راتب الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو العائد مؤخرا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، حالة من الجدل بين وسائل الإعلام.

وغادر رونالدو مؤخرا صفوف يوفنتوس وعاد للدوري الإنجليزي من بوابة مانشستر يونايتد، بعد غياب دام "12 عاما" كاملا.

وأعلن اليونايتد عبر بيان رسمي قبل يومين، استعادة خدمات "الدون" مرة أخرى، في انتظار إجراء الكشف الطبي للاعب.

ولكن النادي الإنجليزي أكد أيضا أنه لم يتوصل لاتفاق نهائي مع رونالدو حتى الآن، بخصوص شروطه الشخصية في العقد الجديد.

ورغم ذلك، أسفر راتب رونالدو عن حالة من الانقسام بين الصحف الإنجليزية على مدار الساعات الماضية.

صحيفة "تليغراف" البريطانية من جانبها فجّرت مفاجأة مدوية، بعدما أكدت أن رونالدو سيتقاضى أعلى راتب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسب "تليغراف"، فإن الراتب الذي سيتقاضاه رونالدو سيتخطى ما كان يحصل عليه الجناح التشيلي أليكسيس سانشيز خلال فترة لعبه مع "الشياطين الحمر"، والمقدر بـ560 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، أي 30 مليون سنويا.

في المقابل، قالت صحيفة "ميرور", إن راتب رونالدو لن يزيد عن 20 مليون جنيه إسترليني، بعد أن "ضحى بـ6 ملايين كاملة مقارنة براتبه السابق مع يوفنتوس".

وأوضحت "ميرور", أن خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو، توصل لاتفاق بالفعل مع مسؤولي اليونايتد بشأن الراتب المذكور.

#رونالدو #كريستيانو رونالدو

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف: "تقدم كبير" في محادثات السلطة الفلسطينية مع إسرائيل بشأن قضايا مالية عالقة..

تفسير بينيت لـ”الوضع الراهن”: لا ضم ولا دولة فلسطينية.. حكم عسكري حتى الطرد

معاريف: السلطة في حالة ضعف والأنظار تتجه نحو غزة.. وإسرائيل تحاول صياغة قواعد جديدة..

طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

فيديو ..وزير خارجية إيران يسترسل في حديثه مع السيسي ويرتكب خطأ برتوكوليا

سخرية من وزير الخارجية الإيراني بسبب كلمته باللغة العربية خلال قمة بغداد

مقطع فيديو يُظهر بايدن نائما خلال لقائه مع بينيت يُحدث ضجة على مواقع التواصل

الأخبار الرئيسية

موقع واللا يكشف : هذا ما طرحه بايدن خلال لقائه مع بينت حول القضية الفلسطينية ..

بينت

اذاعة عبرية : جدال بين وزير الخارجية الامريكي و بينت والسبب قطاع غزة

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

وزراء اسرائيليون يهددون غزة وواشنطن تعطي الضوء الاخضر لـ"تل أبيب" لمهاجمة حماس

ضابط اسرائيلي : ليس من الممكن أبدًا فهم ما يحدث في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية