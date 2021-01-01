جدل في إنجلترا بسبب راتب رونالدو!

وكالات / سما /

أثار راتب الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو العائد مؤخرا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، حالة من الجدل بين وسائل الإعلام.

وغادر رونالدو مؤخرا صفوف يوفنتوس وعاد للدوري الإنجليزي من بوابة مانشستر يونايتد، بعد غياب دام "12 عاما" كاملا.

وأعلن اليونايتد عبر بيان رسمي قبل يومين، استعادة خدمات "الدون" مرة أخرى، في انتظار إجراء الكشف الطبي للاعب.

ولكن النادي الإنجليزي أكد أيضا أنه لم يتوصل لاتفاق نهائي مع رونالدو حتى الآن، بخصوص شروطه الشخصية في العقد الجديد.

ورغم ذلك، أسفر راتب رونالدو عن حالة من الانقسام بين الصحف الإنجليزية على مدار الساعات الماضية.

صحيفة "تليغراف" البريطانية من جانبها فجّرت مفاجأة مدوية، بعدما أكدت أن رونالدو سيتقاضى أعلى راتب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسب "تليغراف"، فإن الراتب الذي سيتقاضاه رونالدو سيتخطى ما كان يحصل عليه الجناح التشيلي أليكسيس سانشيز خلال فترة لعبه مع "الشياطين الحمر"، والمقدر بـ560 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، أي 30 مليون سنويا.

في المقابل، قالت صحيفة "ميرور", إن راتب رونالدو لن يزيد عن 20 مليون جنيه إسترليني، بعد أن "ضحى بـ6 ملايين كاملة مقارنة براتبه السابق مع يوفنتوس".

وأوضحت "ميرور", أن خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو، توصل لاتفاق بالفعل مع مسؤولي اليونايتد بشأن الراتب المذكور.