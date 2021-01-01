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أليجري يطلب من يوفنتوس استقدام نجم برشلونة

الأحد 29 أغسطس 2021 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
أليجري يطلب من يوفنتوس استقدام نجم برشلونة



وكالات / سما /

يعيش ميراليم بيانيتش على الأرجح ساعاته الأخيرة كلاعب في فريق برشلونة، حيث قد يتم حسم مستقبله في الساعات القليلة المقبلة.

أكدت صحيفة سبورت الكاتالونية أن أليجري مدرب يوفنتوس طلب من ناديه السرعة القصوى لمحاولة إعادة لاعب الوسط البوسني إلى مدينة تورينو.

تمت الموافقة عملياً على عملية انتقاله لليوفي من جديد منذ أيام، لكن يتعين على البيانكونيري الوصول لاتفاق مع اللاعب بعقد لمدة موسم واحد قابل للتمديد لموسم آخر.

قد تكون هزيمة يوفنتوس أمام إيمبولي في ثاني جولاته في بطولة الدوري ورحيل رونالدو إلى مانشستر يونايتد ما يجعله يُسارع للوصول لأهداف في سوق الانتقالات.

وسيكون بيانيتش الصفقة المنتظرة وخصوصاً وأن ميراليم رفض كل العروض الأخرى وكان بانتظار فرصة اللعب من جديد بقميص يوفنتوس وربما يتم حسم كل شئ غداً.

#يوفنتوس #أليجري #برشلونة

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