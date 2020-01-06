"هيئة الأسرى" تحذر من تفاقم الوضع الصحي للأسير الفتى ياسين شبيطة

رام الله / سما /

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، من تفاقم الحالة الصحية للأسير الفتى ياسين عماد شبيطة (19 عاما) من قرية عزون شرق قلقيلية.

وبينت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الأسير شبيطة المعتقل منذ 6/1/2020، يعاني من مشاكل بالأعصاب والقلب، وشبه شلل في قدمه ويده اليسريين منذ قرابة شهرين، كما تظهر علامات الانتفاخ على يده، ولا يستطيع تحريكها بتاتا.

وأضافت ان الأسير يعاني أيضا من "وخزات" في القلب، ووضعه الصحي يتفاقم منذ نحو شهرين، دون تقديم أي رعاية صحية له، أو تشخيص طبي يقف على حقيقة تدهور حالته الصحية، علما أنه لم يكن يعاني من أية أمراض قبل الاعتقال.