ثلاثة أسرى من الضفة يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

الضفة المحتلة / سما /

يدخل اليوم 29 أغسطس، ثلاثة أسرى من الضفة الغربية المحتلة أعوامًا اعتقالية جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم أسير محكوم بالمؤبد.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن الأسير القسامي إياد ياسر محمود مسالمة (٤٧ عامًا) من بلدة بيت عوا قضاء الخليل يدخل اليوم عامه الاعتقالي الـ20 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

واعتقل مسالمة عام ٢٠٠٢ بتهمة المشاركة في عملية اقتحام مستوطنة "كرمي تسور" التي نفذها الشهيد القسامي أحمد مسالمة والأسير المحرر في صفقة وفاء الأحرار علي عصافرة والتي أدت لمقتل ٤ جنود وإصابة ٢٠ آخرين، وقد حكم على إثر ذلك بالسجن المؤبد ٤ مرات.

كما يدخل الأسير سائد عادل محمد عيسى (٤٩ عامًا) من قلقيلية المحكوم بالسجن 24 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى ١٨ عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.