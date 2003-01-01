  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ثلاثة أسرى من الضفة يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

الأحد 29 أغسطس 2021 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

يدخل اليوم 29 أغسطس، ثلاثة أسرى من الضفة الغربية المحتلة أعوامًا اعتقالية جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم أسير محكوم بالمؤبد.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن الأسير القسامي إياد ياسر محمود مسالمة (٤٧ عامًا) من بلدة بيت عوا قضاء الخليل يدخل اليوم عامه الاعتقالي الـ20 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

واعتقل مسالمة عام ٢٠٠٢ بتهمة المشاركة في عملية اقتحام مستوطنة "كرمي تسور" التي نفذها الشهيد القسامي أحمد مسالمة والأسير المحرر في صفقة وفاء الأحرار علي عصافرة والتي أدت لمقتل ٤ جنود وإصابة ٢٠ آخرين، وقد حكم على إثر ذلك بالسجن المؤبد ٤ مرات.

كما يدخل الأسير سائد عادل محمد عيسى (٤٩ عامًا) من قلقيلية المحكوم بالسجن 24 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى ١٨ عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

#سجون الاحتلال #الضفة الغربية

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: بينيت طلب من بايدن الضغط على السيسي لاتخاذ هذا الاجراء مع غزة

صحيفة تكشف: "تقدم كبير" في محادثات السلطة الفلسطينية مع إسرائيل بشأن قضايا مالية عالقة..

تفسير بينيت لـ”الوضع الراهن”: لا ضم ولا دولة فلسطينية.. حكم عسكري حتى الطرد

معاريف: السلطة في حالة ضعف والأنظار تتجه نحو غزة.. وإسرائيل تحاول صياغة قواعد جديدة..

فيديو ..وزير خارجية إيران يسترسل في حديثه مع السيسي ويرتكب خطأ برتوكوليا

مقطع فيديو يُظهر بايدن نائما خلال لقائه مع بينيت يُحدث ضجة على مواقع التواصل

ردا على تصريحاتها: “فتح” تؤكد عدم جدية “حماس” بإنهاء الانقسام وتطالبها بعدم تغليب مصالحها الحزبية

الأخبار الرئيسية

بينت

اذاعة عبرية : جدال بين وزير الخارجية الامريكي و بينت والسبب قطاع غزة

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

وزراء اسرائيليون يهددون غزة وواشنطن تعطي الضوء الاخضر لـ"تل أبيب" لمهاجمة حماس

ضابط اسرائيلي : ليس من الممكن أبدًا فهم ما يحدث في غزة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية