الصحة الإسرائيلية تسجل 8 حالات وفاة و7071 إصابة جديدة بكورونا

القدس المحتلة / سما /

توفي 8 مرضى بفيروس كورونا، خلال الليلة الماضية، وفق ما أفادت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الأحد، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6958 منذ بداية الجائحة.

وأشارت المعطيات إلى تسجيل 7071 إصابة جديدة بالفيروس، أمس، إثر إجراء 102,935 فحصا لكورونا، وارتفعت نسبة الفحوصات الموجبة للفيروس إلى 7,09%.

ويرقد في المستشفيات 1175 مريضا بكورونا، بينهم 726 في حالة خطيرة، و149 منهم يخضعون لتنفس اصطناعي. ويبلغ عدد الإصابات الحالية بالفيروس 80,579، فيما أصيب بالفيروس 1,046,748 شخصا منذ بداية الجائحة.

وتلقى 1,962,253 مواطنا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا، وتلقى 5,468,809 الجرعة الثانية، وتلقى 5,951,706 الجرعة الأولى.

وقبل ثلاثة أيام من افتتاح السنة الدراسية، الأربعاء المقبل، هناك 34,005 طلاب مصابين بالفيروس، إضافة إلى 90,407 طلاب يتواجدون في حجر صحي بعد مخالطتهم مريضا بكورونا.

وسُجلت أمس إصابة 3083 طالبا و193 معلما بالفيروس، وبلغت نسبة الفحوصات الموجبة بين الطلاب 7.3%، ما يعني أن واحدا من بين 14 طالبا أصيب بعدوى كورونا. ويتواجد 6560 معلما في حجر صحي.

وقال مدير عام وزارة التربية والتعليم، يغآل سلوفيك، لموقع "واينت" الإلكتروني، اليوم، "إنني راض جدا من افتتاح السنة الدراسية بهذه الأعداد. ونحن مستعدون وجاهزون، وسننهي اليوم توزيع 1.8 مليون عدة فحص سريع لكورونا، من أجل أن يتمكن الأهالي من إجراء المزيد من الفحوصات لأولادهم وكشف المزيد من الأولاد المرضى بكورونا".

وتطرق سلوفيك إلى المعلمين غير المتطعمين، وقال إن "الذين يرفضون تلقي التطعيم سيطالبون بإجراء فحوص، ومن يرفض إجراء فحص لن يتمكن من الحضور إلى المدرسة".