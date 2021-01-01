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مجلس بلدية غزة يعقد لقاءً الكترونياً مباشرا مع المواطنين غداً الاثنين - سما الإخبارية

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مجلس بلدية غزة يعقد لقاءً الكترونياً مباشرا مع المواطنين غداً الاثنين

الأحد 29 أغسطس 2021 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

يعقد رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج وأعضاء المجلس البلدي لقاءً الكترونياً تفاعلياً مع المواطنين غداً الإثنين الساعة 30 : 7 مساءً ضمن أسبوع البيت المفتوح الذي ينظمه المجلس البلدي، بمناسبة مرور عامين على تسلمه لبلدية غزة .

وينظم المجلس البلدي اللقاء بعنوان " اسأل والمجلس يجيب " بالشراكة مع المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات وسيتم بثه مباشرةً عبر صفحات البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي، وباقي منصات البلدية ، اضافة الى منصات المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات.

وبين المجلس البلدي أن اللقاء يعقد ضمن جهود تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي والاستماع لأراء المواطنين في المدينة ودراستها وأخذها في عين الاعتبار لتعزيز مشاركة المجتمع في عملية اتخاذ القرار وتعزيز المساءلة المجتمعية .

وكان مجلس بلدية غزة قد عقد عدة لقاءات وجاهية شملت شرائح مختلفة من المجتمع المحلي ضمن أسبوع البيت المفتوح الذي أطلقه المجلس مطلع شهر أغسطس الحالي لمناقشته إنجازاته منذ تسلمه لمهامه قبل عامين ، والاستماع لاقتراحات المواطنين.

#بلدية غزة

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