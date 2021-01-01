الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة و818 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 210 حالات في قطاع غزة بعد إجراء 3073 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن اجمالي تراكمي للمصابين 127757 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 9712 حالة، واجمالي المتعافين 116910 حالة.

وبينت أن إجمالي الوفيات 1135 حالة وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 239 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 130 حالة.

ولفتت إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 336300 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح 196254 شخصا.