اذاعة عبرية : جدال بين وزير الخارجية الامريكي و بينت والسبب قطاع غزة

القدس المحتلة / سما /

وقع جدال بين وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن قضية قطاع غزة.



وبحسب إذاعة الجيش، جادل وزير الخارجية الأمريكي بلينكين بأن عودة الجنود الأسرى والمفقودين من قطاع غزة يجب ألا ترتبط بالقضايا الإنسانية الأساسية لغزة، مثل الكهرباء والوقود وغيره.



وذكرت الإذاعة أنه بينت خلال لقائه مع بايدن، عرض عددا من الأهداف والشروط المتعلقة بقطاع غزة لتلبية احتياجاته- وتحدث عن وقف فوري لإطلاق الصواريخ وتناول قضية الأسرى المفقودين.

من جانبه قال المحلل العسكري في موقع والا العبري، أمير بوحبوط، إن المعادلة التي تحاول الحكومة الإسرائيلية فرضها لحل الأسرى والمفقودين مقابل إعمار غزة صعبة للغاية، ولا تحظى بدعم من البيت الأبيض.



وأضاف بوحبوط، اليوم الأحد، أن التدخل الأمريكي في الساحة الفلسطينية سيتسع، وأنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية إجراء تغييرات ليس فقط في الميدان، ولكن بشكل أساسي في سياستها تجاه الضفة الغربية وقطاع غزة.