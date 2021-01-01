"المباحث بغزة" تكشف قضية سطو على منزل بالشمال

غزة / سما /

كشفت المباحث العامة في شرطة محافظة الشمال قضية سطو على منزل أحد المواطنين في المحافظة.

وفي هذا السياق؛ أكد الرائد محمد الكسيح رئيس قسم مباحث بيت لاهيا أن قسمه تلقى تكليف من النيابة بالبحث والتحري حول شكوى المواطن "م -ق" مفادها قيام مجهول بدخول منزله ومحاولة سرقة أنابيب غاز والاعتداء عليه بمشرط تسبب له بأذى بليغ في يده اليسرى.

وأوضح أن القسم باشر التحريات منذ اللحظات الأولى، وذلك لخطورة القضية، وأشار إلى أنه وبعد الكشف والمعاينة للمكان وتكثيف التحريات وقع الاشتباه على المدعو "خ- س "34 عامًا.

ولفت الرائد الكسيح إلى أن الجاني اعترف بما نسب إليه وأقر بتفاصيل الواقعة، وعليه تم التواصل مع وكيل النيابة المختص واستصدار أمر تفتيش للمنزل وضبط أدوات التي استخدمها الجاني في الواقعة، حسب الأصول.

ونوه إلى أنه تم تحويل ملف القضية والمتهم، والمضبوطات لمفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.