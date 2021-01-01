رام الله / سما /

تصدر استشهاد الطفل عمر حسن أبو النيل (12 عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها الأسبوع المنصرم قرب الشريط الحدودي بقطاع غزة، عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الأحد.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس: شعبنا غني بالعقول التي سترفع رؤوسنا في كل مكان بالعالم والتي ستبني دولة فلسطين بعاصمتها القدس

- استشهاد طفل متأثرا بإصابته قبل اسبوع و5 إصابات إحداها خطيرة شرق غزة

- 330 رجل دين في الولايات المتحدة يطالبون بايدن بالضغط على إسرائيل لوقف التطهير العرقي في القدس

- مصرع شاب بحادث دعس في نابلس

- ردا على تصريحات القانوع: "فتح" تؤكد عدم جدية "حماس" بإنهاء الانقسام وتطالبها بعدم تغليب مصالحها الحزبية

- إدانات واسعة لمنع حماس تنظيم انتخابات النقابات في قطاع غزة

- خريشة: مجلس حقوق الإنسان سيناقش استمرار الاعتداءات الاسرائيلية وإمكانية دخول محققين إلى غزة

- دراسة: السلالة "دلتا" تضاعف احتمالات علاج المصابين بالمستشفيات

- 6 وفيات و1237 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و433 حالة تعافٍ

- صلاح يوسف يحذر من تفاقم الأزمة اللبنانية على المخيمات

* "القدس":

- استشهاد طفل متأثرا بجروحه وإصابات بالرصاص شرق مدينة غزة

- إسرائيل هدمت 31 مبنى فلسطينيا خلال أسبوعين

- 6 وفيات و1237 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة والقطاع

- "التنفيذية" تجتمع الثلاثاء

- سرحان يحصل على الإفراج المشروط

- 330 رجل دين بالولايات المتحدة يطالبون إسرائيل بوقف التطهير العرقي في القدس

- 7 وفيات و8482 إصابة بالفيروس في إسرائيل

- حرارة مدن شرق أوسطية قد تجعلها غير مناسبة للعيش

* "الأيام":

- إجبار عائلة مقدسية على هدم منازلها الثلاثة وإخطار بهدم منشأة زراعية في مدينة سلفيت

- "الوباء": 6 وفيات ورصد 1237 إصابة

- تزايد الإقبال على تلقي اللقاح في القطاع

- اللجنة التنفيذية تجتمع بعد غدٍ

- بايدن أكد لبينيت: حل الدولتين هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حل دائم للصراع

- إسرائيل: 7 وفيات و8482 إصابة جديدة بـ"كورونا"

- الفلسطيني سرحان نحو إفراج مشروط بعد خمسة عقود في سجون أميركا

- الأمم المتحدة: السلطات الاسرائيلية هدمت أو صادرت 31 مبنى خلال اسبوعين

- تحذير من إطلاق سلطات الاحتلال خطة "تسوية الحقوق العقارية" في القدس المحتلة