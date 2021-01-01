سخرية من وزير الخارجية الإيراني بسبب كلمته باللغة العربية خلال قمة بغداد

وكالات

وجّه نشطاء إيرانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي موجة من السخرية لوزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبد اللهيان بعد الكلمة، التي ألقاها في قمة بغداد باللغة العربية.

وانطلقت عبر منصات التواصل، حملة سخرية على عبد اللهيان، بسبب كلمته باللغة العربية، حيث استهجن النشطاء كلمة الوزير التي تخللتها أخطاء لغوية وإملائية كبيرة.

وذكّر الإيرانيون أن عبد اللهيان كان مسؤولا سابقا بوزارة الخارجية عن الشؤون "العربية" والأفريقية، ولذلك كان من المفترض أن يتقن اللغة العربية.

وعلّق الدبلوماسي الإيراني السابق، حسين علي زاده، على إلقاء وزير الخارجية لكلمة بلاده أمام قمة بغداد باللغة العربية بقوله: "مثلما يعاني أمير عبد اللهيان من ضعف مفرط في اللغة الإنجليزية أيقنت اليوم أيضا أنه غير ملم باللغة العربية. فإذا لا يوجد نص مكتوب فلا يجب القراءة حينها، في حين أن كلمته قد تضمنت من 5 إلى 6 أخطاء وحتى أن نطقه للكلمات جاء بلهجة فارسية".

وقال مغرد آخر: "يجب أن تأتوا بمعلم لغة عربية إلى أمير عبد اللهيان فكم يواجه صعوبات في القراءة، رغم أنه لا يبدو عليه الاستعداد لتعلم اللغة".

وعلّق الناشط الإيراني صاحب حساب "مردي تنها"، قائلا :إن اللغة العربية عند أمير عبد اللهيان في مستوى لغته الإنجليزية، كما أن إدراكه عن الدبلوماسية قد أظهره اليوم أمام العالم أجمع".

وكان نشطاء وحتى نواب في البرلمان الإيراني ممن رفضوا منح الثقة لعبد اللهيان قد أعادوا نشر مقطع فيديو شهير لعبد اللهيان وهو يتحدث في مقابلة صحفية باللغة الإنجليزية، حيث أكدوا أن هذا المستوى للغة لا يؤهل عبد اللهيان لمنصب وزير الخارجية.