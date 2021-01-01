طقس فلسطين: اجواء شديدة الحرارة

غزة/سما/

يتوقع الراصد الجوي أن يبقى الجو حارا إلى شديد الحرارة، اليوم الأحد، في مختلف المناطق خاصة في المناطق الغورية والمنخفضة وتبقى الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود الثلاثة درجات مئوية.

مع ساعات بعد العصر يصبح الجو لطيفا خاصة كلما تقدمنا باتجاه ساعات الليل. الرياح تكون غربية الاتجاه وخفيفة السرعة.

في يوم الإثنين، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا بشكل كبير في كافة المناطق خاصة الغورية منها.

ومن المتوقع أن تصل الحرارة في بعض المناطق الغورية إلى أكثر من 43 درجة مئوية وقت الظهيرة وما بعدها.

ومع ساعات المساء يصبح الجو لطيفا وتنخفض الحرارة ويسود جو منعش تماما خاصة في المناطق الجبلية العالية.

في يوم الثلاثاء، تبقى البلاد تحت تأثير الموجة الحارة التي تضرب البلاد دون تغير يذكر على درجات الحرارة ويبقى الجو حارا إلى شديد الحرارة.

وتبقى الأجواء حارة للغاية في الأغوار والبحر الميت مع حرارة أربعينية.

مع ساعات المساء يعتدل الطقس وتسود أجواء لطيفة ومنعشة خاصة في المناطق الجبلية العالية. الرياح تكون غربية الاتجاه وخفيفة السرعة.

في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويكون الجو أكثر حرارة من الأيام الفائتة وتسود أجواء حارة جدا حتى في المناطق الجبلية العالية من البلاد.

وفي المناطق الغورية والبحر الميت وأريحا قد تلامس الحرارة حاجز 45 مئوية مع جو لاهب وقت الظهيرة.

مع ساعات المساء تنخفض الحرارة من جديد مع بقائها مرتفعة نسبيا ونبقى الرطوبة عالية. الرياح تكون غربية الاتجاه.

بينما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وبحوالي درجتين مئويتين، وتكون الاجواء حارة لكن بشكل أقل مما كانت عليه يوم أمس.

وقت الظهيرة يكون الطقس شديد الحرارة. ومع ساعات المساء يعتدل الطقس كثيرا خاصة في المناطق الجبلية ويصبح الجو لطيفا ومنعشاً. الرياح تبقى غربية الاتجاه وخفيفة السرعة.

في يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويبقى الحال على ما هو عليه، ويكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة.

ومع ساعات المساء يصبح الجو لطيفا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وتبقى الحرارة المسائية مرتفعة في المناطق الغورية والساحلية ومناطق جنين، وطولكرم، وقلقيلية، والمثلث. مع رطوبة عالية.