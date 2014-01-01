تداول فيديو لحوار جانبي بين السيسي ووزير خارجية إيران

بغداد/سما/

كشف مقطع مصور متداول على هامش "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"، حوار جانبي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وأظهر المقطع المتداول السيسي وعبد اللهيان يسيران إلى جوار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون والعاهل الأردني عبد الله الثاني، وأمير قطر تميم بن حمد متوجهين على ما يبدو لإحدى القاعات.



ولم يظهر من المقطع المتداول ما دار بين السيسي وعبد اللهيان.

وسبق وشارك عبد اللهيان ممثلا عن بلاده في حفل تنصيب الرئيس السيسي في عام 2014، بصفته مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية.

واستضافت العاصمة العراقية بغداد في وقت سابق من اليوم السبت "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"، بحضور مصر والأردن وتركيا وإيران والسعودية والكويت وقطر والإمارات وفرنسا.