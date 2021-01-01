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جيش الاحتلال يصدر بيانا بعد قصف قطاع غزة

الأحد 29 أغسطس 2021 03:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يصدر بيانا بعد قصف قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، إن طائرته قصفت موقعا عسكريا ونفقا تابعين لحركة "حماس" ردا على إطلاق البالونات الحارقة وأعمال الشغب عند الحاجز الحدودي. 

وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة عبر تويتر" إن: "حماس تعتمد هذين الأسلوبين لترهيب المدنيين الإسرائيليين وسنتولى حمايتهم". 


وأصيب مساء يوم أمس السبت خمسة مواطنين برصاص قوات الاحتلال لاسرائيلي والعشرات بحالات اختناق بالغاز المدمع شرق مدينة غزة، حيث احتشد حوالي 300 متظاهر فلسطيني شرقي مدينة غزة بالقرب من السياج الأمني الفاصل وقاموا بإحراق الإطارات المطاطية وإلقاء الحجارة صوب جنود الجيش الإسرائيلي الذين قاموا بالرد بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل المسيلة للدموع.

من جانبها أعلنت الغرفة المشتركة لوحدات البالونات الحارقة والمتفجرة والإرباك الليلي في قطاع غزة عن اتخاذ قرار بتصعيد تدريجي لفعاليتها الشعبية على طول الحدود.

وأشارت في بيان لها أنها "ستبدأ يوم غد العودة إلى التصعيد التدريجي بإطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة صوب الأراضي والبلدات الإسرائيلية احتجاجا على الحصار المفروض على غزة وإغلاق المعابر".

هذا، وأكدت عبرية أن "حريقين اثنين اندلعا في مدينة إشكول بفعل بالونات حارقة تم إطلاقها من قطاع غزة مساء يوم أمس".

#جيش الاحتلال الإسرائيلي #قطاع غزة

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