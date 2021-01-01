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ريال مدريد يحقق فوزا ثمينا على ريال بيتيس (فيديو)

الأحد 29 أغسطس 2021 03:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يحقق فوزا ثمينا على ريال بيتيس (فيديو)



مدريد/سما/

حقق فريق ريال مدريد انتصارًا ثمينًا بهدف دون رد مساء السبت خلال مواجهة ريال بيتيس في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا" في معقل الأندلسيين "بينتو فيامارين".

وسجل هدف المباراة الوحيد داني كارفاخال في الدقيقة 61.

وبهذا الانتصار، يرفع ريال مدريد رصيده لسبعة نقاط في صدارة جدول الترتيب، بينما يتجمد رصيد ريال بيتيس عند نقطتين بالمركز الرابع عشر.

وفي مباريات أخرى، فاز أتلتيك بيلباو على سيلتا فيجو بهدف نظيف، وريال سوسيداد على ليفانتي بذات النتيجة، وتعادل إلتشي مع إشبيلية بهدف لمثله.

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