الصحة بغزة: تطعيم أكثر من 15 ألف مواطن السبت

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء يوم السبت، عن أخر مستجدات حملة التطعيم ضد "كورونا" والتي اطلقتها تحت شعار "تطعيمك_امانك".

وقالت وزارة الصحة، في تصريحٍ صحفي: "إنّه استمراراً لحملة التطعيم ضد فيروس "كورونا" التي اطلقتها وزارة الصحة (تطعيمك_امانك) وسط اقبالاً ملحوظاً من المواطنين ، شهدنا اليوم السبت، تطعيم اكثر من 15 الف مواطن جرعة أولى في المراكز الصحية في الفترتين الصباحية والمسائية ونقاط التطعيم التي اقامتها وزارة الصحة في الساحات العامة".

وتوجهت بالشكر لأبناء شعبنا على هذه الاستجابة الرائعة التي تعبر عن حرصه واهتمامه وتعاونه والشكر موصول للطواقم الطبية التي تواصل الليل بالنهار بمهنية واقتدار من أجل تطعيم وحماية المواطنين وفي مواقع العمل المختلفة لمواجهة الجائحة.