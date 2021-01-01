3 ضحايا خلال ساعات: مقتل شاب من جلجولية في جريمة إطلاق نار

القدس المحتلة/سما/

قتل الشاب عبد العزيز جمال قرمطة (26 عاما) من جلجولية متأثرا بجروحه الحرجة في جريمة إطلاق نار بمدينة كفر قاسم، مساء السبت.

وحسب المعلومات الواردة، فإن الضحية احتفل بزفافه قبل بضعة شهور وهو وحيد عائلته بين شقيقات له.



وهرع طاقم طبي إلى المكان، وقدم الإسعافات الأولية وعمليات الإنعاش للمصاب إذ عانى جروحا حرجة، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تُعرف خلفيتها بعد.

وتضاف هذه الجريمة إلى جريمتين أخريين في غضون أقل من 24 ساعة، التي راح ضحيتهما كل من الشابين إبراهيم ناصر أبو عمرة (30 عاما) من بلدة تل السبع وأنس طلال الوحواح (18 عاما) من مدينة اللد، وكلاهما إثر تعرضهما لإطلاق نار.



وتتصاعد ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي بشكل خطير، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

68 قتيلا منذ مطلع العام الجاري

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام وحتى اليوم إلى 68 قتيلا؛ ولا تشمل الحصيلة ضحايا جرائم القتل في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.