جورجينا تسخر من أنشيلوتي مجددًا

وكالات

بلغة السوشيال ميديا ومواليد الألفية الجديدة .. قامت الحسناء الإسبانية جورجينا رودريغيز، بقصف جبهة المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي، وذلك في تفاعلها على خبر انتقال خطيبها كريستيانو رونالدو إلى ناديه الأسبق مانشستر يونايتد، بعد رفض طلبه بالعودة إلى “سانتياغو بيرنابيو”.

وتصدر قائد المنتخب البرتغالي عناوين الصحف ووسائل الإعلام العالمية، بعد تسريب خبر تمرده على يوفنتوس، وسط أنباء تتحدث عن اقترابه من العودة إلى البريميرليغ، لكن عبر بوابة الغريم القديم مانشستر سيتي، قبل أن يتغير الوضع 180 درجة بمجرد دخول اليونايتد على الخط، لينتهي به المطاف بالعودة إلى “مسرح الأحلام” بعد 13 عاما من الانفصال.

وجسدت الأرجنتينية الأصل ما يُعرف بـ “كيد النساء”، في تعليقها على الخبر الرسمي لعودة الدون إلى المان يونايتد عبر حساب “الشيرنغيتو” على منصة “انستغرام”، قائلة “آمل ألا يخرج أنشيلوتي لينفي ذلك أيضا”، مرفقة برموز ساخرة، في محاولة ثانية لرد الصاع صاعين لميستر كارليتو، بعد منشوره الشهير عن كريستيانو.

وانتشرت شائعات على نطاق واسع في بداية الأسبوع الماضي، عن رغبة المدرب الإيطالي في لم شمله برونالدو مرة أخرى، حال فشلت محاولة نقل كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، لكن سرعان ما نفى أنشيلوتي صحة هذه الأنباء في مختلف صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا بالنص “لم أفكر قط في التوقيع معه، نحن نتطلع إلى الأمام”، وهو المنشور الذي تفاعلت معه جورجينا بنفس الطريقة، بوضع رموز لوجوه ضاحكة.

وحاول أنشيلوتي إنهاء الجدل وغلق هذا الملف للأبد في المؤتمر الصحافي الأخير على هامش مباراة ليفانتي التي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف في كل شبكة ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الإسباني، لكن على ما يبدو أن جورجينا لم ولن تنسى بسهولة ما قاله مدرب الميرينغي في حق زوجها المستقبلي.

الجدير بالذكر، أن رونالدو تعرف على جورجينا بالصدفة عام 2017 في أحد المتاجر الشهيرة الإسبانية، حيث كانت تمارس عملها كبائعة في متجر ملابس، ومنذ تلك اللحظة تغيرت حياتها من النقيض إلى النقيض، بحصولها على لقب صديقة ثم خطيبة أشهر رياضي في العالم، غير أنها أنجبت منه الطفلة ألانا مارتينا، وفي نفس الوقت تقوم بدور الأم والمربية لأطفال رونالدو الثلاثة الكبير جونيور والتوأم إيفا ماريا وماتيو.





