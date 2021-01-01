مكالمة "غير ودية" من غوارديولا غيرت رأي رونالدو! ..هذه فحواها

وكالات

خرجت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية صباح اليوم بخبر مفاده أن بيب غوارديولا اتصل بكريستيانو رونالدو قبيل سويعات من موافقته النهائية على الانتقال لمانشيستر سيتي ودعاه للفريق ولكن....

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر أن المكالمة يبدو لم ترق للدون رونالدو ولم تكن "ودية" بما فيه الكفاية.

وفي التفاصيل حسب الصحيفة، فإن غوارديولا قال لرونالد:" إذا استطعت القدوم لنا، فإننا (أنا وأنت) سنحاول أن نتعايش مع بعض ، ولكني لن أستطيع أن أضمن لك كل شيء".

رونالدو لم يعتد على مثل هذا التعامل حتى لو كان من المبدع غوارديولا.

جدير بالذكر أن النجم البرتغالي انتقل لصفوف الجار مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس رغم أن المؤشرات كانت ترجح انتقاله لفريق السيتي.

المصدر: لا ريبوبليكا