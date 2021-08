جماهير أرسنال تحتفل أثناء تعرض فريقها لهزيمة ساحقة (فيديو)

سحق مانشستر سيتي، عشرة لاعبين من أرسنال 5 -0، اليوم السبت، في المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتحسر مدرب أرسنال، ميكل أرتيتا، على أداء فريقه الذي اهتزت شباكه مرتين خلال أول 12 دقيقة، لأول مرة منذ 2017 عن طريق إيلكاي غندوغان، وفيران توريس.

وزادت معاناة أرسنال بعد طرد لاعبه غرانيت تشاكا بسبب مخالفة غريبة في الدقيقة 35.

وبعد ذلك هيأ لاعب "السيتي" الجديد جاك غريليش، الهدف الثالث لزميله غابرييل جيسوس مباشرة قبل نهاية الشوط الأول.

وأحرز رودري الهدف الرابع لمانشستر سيتي في بداية الشوط الثاني، قبل أن يضيف توريس هدفه الثاني والخامس لفريقه.

وشهدت المباراة لقطتين معبرتين لجماهير نادي أرسنال، الأولى كانت في الدقيقة 35، عندما ظهر بعض مشجعي "الغانرز" وهم يغادرون أرضية الملعب، والثانية في الدقيقة 54، حينما احتفلت فئة أخرى من جماهير

الفريق اللندني بالهدف الرابع ضد مرمى حارسهم بيرند لينو.

If you don't laugh... you'll cry... Arsenal fans celebrate Manchester City's fourth goal! #beINPL #MCIARS



Watch Now - https://t.co/hkoevnV6B4 pic.twitter.com/SWXH4juUzT