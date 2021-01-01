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منيب المصري يكشف بنود وثيقة المصالحة الفلسطينية الجديدة

الأحد 29 أغسطس 2021 03:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منيب المصري يكشف بنود وثيقة المصالحة الفلسطينية الجديدة



غزة/سما/

كشف رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري بنود وثيقة المصالحة الجديدة التي طرحها على الفصائل الفلسطينية والرئيس محمود عباس.

وقال المصري في تصريح صحفي : "قدمنا وثيقة للمصالحة الفلسطينية من قبل (هيئة النوايا الحسنة) المكونة من عدة شخصيات فلسطينية، لتبدأ من حيث انتهت اجتماعات القاهرة الأخيرة التي مثلها الشيخ صالح العاروري وجبريل الرجوب".

وأضاف: "التقيت يحيى السنوار في غزة وكان مشجعا لمبادرة المصالحة وكان موقفه متقدما جدا وأشكره جدا على موقفه، كما التقيت إسماعيل هنية وقيادة حماس في إسطنبول لعرض مبادرة المصالحة وكان هناك توافق مهم وسمعنا كلاما طيبا وموقفا إيجابيا جدا".

وأكد المصري على أن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب موافقة كتابية من حركة حماس على اعترافها بالرباعية الدولية لتشكيل الحكومة، ونحن قلنا يجب على الرباعية الدولية الاعتراف بحماس وأنهم جزء من النسيج الوطني الفلسطيني وأنها ليست إرهابا".

وأشار الى أن "الرباعية الدولية يجب أن تعترف بحركة حماس أنها جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الفلسطيني".

وختم بالقول: "نريد إعمار غزة وفك الحصار عنها ونقول لها بأنها جناح مهم من الوطن، ونريد مشاركة الكل الفلسطيني وننفذ الوثيقة التي نتفق عليها بشكل كامل".

#منيب المصري #المصالحة الفلسطينية

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