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بحر يهاتف عائلة القيادي غوشة معزيًا بوفاته

السبت 28 أغسطس 2021 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
بحر يهاتف عائلة القيادي غوشة معزيًا بوفاته



غزة /سما/

هاتف النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، مساء السبت، عائلة الراحل إبراهيم غوشة، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، معزيًا بوفاته، بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل والجهاد من أجل فلسطين.

وقال بحر، في تصريح صحفي، إنه قدّم واجب العزاء لعائلة غوشة الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي في المملكة الأردنية، خلال اتصال أجراه مع نجله عمر.

واستذكر بحر، محاسن الفقيد على مدار حياته، مشيداً بـ"جهده وجهاده الذي استمر لعقود من أجل نصرة الوطن".

وأضاف أن "رحيله يمثل خسارة كبيرة للقضية الفلسطينية".

#احمد بحر #المجلس التشريعي #إبراهيم غوشة #قطاع غزة #حركة حماس

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