انتصاران هامان "للزعيم" والشجاعية في صراع التتويج بلقب دوري غزة الممتاز

غزة /سما/

حقق فريق شباب رفح "الزعيم" فوزًا كبيًرا على حساب ضيفه الجلاء بخماسية نظيفة مساء السبت في ملعب رفح البلدي جنوب قطاع غزة في افتتاح منافسات الأسبوع 21 من دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم بغزة.

وسجل خماسية "الزعيم" سعيد السباخي "هدفان" في الدقيقتين 13، و93 على التوالي، وناصر أبو قرشين بالدقيقة 14، وعبد الرحمن الحميدي في الدقيقة 63، وعماد فحجان بالدقيقة 86.

وبذلك، يرتفع رصيد "الزعيم" إلى 44 نقطة في المركز الأول، والصدارة، ويبقى رصيد الجلاء 21 نقطة في المركز العاشر، وبفارق المواجهات المباشرة أمام الهلال.

وحكم المباراة: الدولي سامح القصاص للساحة، وساعده محمد خطاب، ورشيد حمدونة للخطوط، وعبد السلام أبو سليسل رابعاً.

بدوره، تفوق اتحاد الشجاعية على مضيفه شباب خانيونس "النشامى" برباعية دون رد في إستاد خانيونس جنوب القطاع.

وأحرز رباعية الشجاعية محمد مريش، وأحمد حرارة، وأحمد الزق، ومحمود سلمي في الدقائق 18، و33، و78، و82 على الترتيب، ليرتفع رصيد الفائز إلى 43 نقطة في المركز الثاني، ويتوقف رصيد "النشامى" عند 22 نقطة بالمركز التاسع.

وقاد المباراة طاقم مكون من: عاهد المصري للساحة، وساعده مروان خطاب، وعبد الرحمن زقوت للخطوط، وإبراهيم الدعالسة رابعاً.

سباعية

بدوره، اكتسح الصداقة نظيره التفاح بسباعية لهدف في ملعب فلسطين بمدينة غزة، علماً أن التفاح أهدر ركلتي جزاء عبر يوسف لولو بالدقيقة 40، وطارق الشرفا في الدقيقة 48.

ودون سباعية الصداقة حازم شكشك "سوبر هاتريك" بالدقائق 43، و44، و73، و92 من ركلة جزاء تواليًا، وصائب أبو حشيش في الدقيقة العاشرة، وعمر أبو عبيدة بالدقيقة 41، وخالد هنية في الدقيقة 78، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه للتفاح يوسف لولو بالدقيقة 83.

ورفع الفوز رصيد الصداقة إلى 31 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد التفاح عند 11 نقطة بالمركز 12، والأخير، علمًا أن هبوطه تأكد رسميًا منذ جولتين.

وقاد اللقاء تحكيميًا: محمود أبو مصطفى للساحة، وساعده محمد الغول، ومحمود أبو حصيرة للخطوط، والدولي عماد مرجان رابعًا.

فوز معنوي

وحقق شباب جباليا "ثوار الشمال" فوزًا معنويًا على ضيفه خدمات الشاطئ "البحرية" برباعية مقابل هدفين في ملعب بيت لاهيا شمال القطاع.

ووقع على رباعية "الثوار" محمد أبو ريالة "هدفان" في الدقيقتين 22، و93 على التوالي، وطارق العطار بالدقيقة 20، وحربي السويركي في الدقيقة 85، أما هدفي "البحرية" فسجلهما سليمان العبيد بالدقيقة 15، ومحمد أبو توهة في الدقيقة 58.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد "الثوار" إلى 39 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد "البحرية" عند 26 نقطة في الترتيب السابع.

وأدار المباراة تحكيمًا: محمد النبريص للساحة، وساعده عدنان حنيدق، وأحمد شبير للخطوط، وخالد أبو الخير رابعًا.

تعادل

وتعادل بيت حانون الرياضي مع مضيفه هلال غزة بهدف لمثله في ملعب اليرموك بمدينة غزة، علمًا أن "الحوانين" بادروا بالتسجيل عبر غسان أبو عودة بالدقيقة السادسة، أما هدف الهلال فسجله محمد القاضي في الدقيقة الثامنة.

ووصل رصيد "الحوانين" إلى 23 نقطة في المركز الثامن، ليؤمنوا البقاء في الدرجة الممتازة لموسم جديد، وبات رصيد الهلال 21 نقطة بالمركز الحادي عشر، وقبل الأخير، وبفارق المواجهات المباشرة خلف الجلاء.

وتكون طاقم حكام اللقاء من: محمد أبو شهلا للساحة، وساعده الدوليين حسلم الحرازين، وفادي السمهوري للخطوط، ويوسف قشطة رابعًا.

الدرجة الأولى

وفي افتتاح مباريات ذات الأسبوع من دوري الدرجة الأولى، تفوق خدمات خانيونس على الأقصى بثلاثية دون مقابل في ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع.

وتمكن أحمد العمواسي من تسجيل هدفين لفريقه بالدقيقتين 44، و66 على الترتيب، وأضاف إبراهيم أبو خطاب الهدف الثالث "بالخطأ في مرمى فريقه" عند الدقيقة 84.

ورفع خدمات خانيونس رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد الأقصى عند 24 نقطة بالترتيب التاسع.

مباريات الأحد

وتختتم منافسات الأسبوع 21 من دوري الدرجة الممتازة الأحد، بلقاء اتحاد خانيونس مع خدمات رفح في إستاد خانيونس جنوب القطاع.

أما في الدرجة الأولى، يتواصل نفس الأسبوع بمباريات شباب الزوايدة مع خدمات البريج بملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع، وأهلي غزة مع القادسية في ملعب اليرموك بمدينة غزة، ويشهد ملعب فلسطين المجاور لقاء غزة الرياضي مع نماء.