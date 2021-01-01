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بلدية النصيرات تصدر تعميما مهما للباعة والتجار في سوق الإثنين

السبت 28 أغسطس 2021 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية النصيرات تصدر تعميما مهما للباعة والتجار في سوق الإثنين



غزة /سما/

أصدرت بلدية النصيرات وسط قطاع غزة، مساء اليوم السبت، تعميما مهما للباعة والتجار في سوق الإثنين الشعبي، بشأن تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ووفق البلدية، فإنها ستمنع البيع داخل سوق الاثنين الشعبي لغير حاملي بطاقة التطعيم، من أجل الحفاظ على سلامة التجار والباعة ومرتادي السوق من المواطنين.

وقالت، "انه الحاقاً بالتعليمات الخاصة بإجراءات السلامة والوقاية في سوق الاثنين الشعبي، فإن طواقم البلدية ستقوم بمتابعة التزام التجار والباعة بتلقي لقاح كورونا ".

ودعت البلدية، الباعة والتجار بإحضار شهادة التعقيم المعتمدة، والتعاون مع الجهات المختصة، حيث سيتم منع البيع في سوق الاثنين لغير حامل بطاقة التطعيم.

#بلدية النصيرات #قطاع غزة #لقاح كورونا #فيروس كورونا

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