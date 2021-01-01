تقرير أممي: "إسرائيل" قتلت 55 فلسطينيا في الضفة خلال 2021 وهجرت 881 آخرين

رام الله /سما/

وثق تقرير أممي استشهاد 55 فلسطينيا وتهجير 881 آخرين في الضفة الغربية المحتلة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال العام الجاري 2021.

وأفاد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في فلسطين، اليوم السبت، بأن "إسرائيل" قتلت 55 فلسطينيا بالذخيرة الحية، وهجرت 881 بالضفة بما فيها القدس منذ بداية العام 2021 وحتى 23 أغسطس/ آب الجاري.

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت خلال ذات الفترة، 624 مبنى، بينها 527 بالمنطقة المصنفة "ج"، أدى هدمها لتهجير 733 فلسطينيا، إضافة لتدمير 97 مبنى في شرق القدس، هجر بهدمها 148 فلسطينيا.

وذكر أن الهدم جرى "بحجة الافتقار إلى رخص البناء التي تصدرها إسرائيل".