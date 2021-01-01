  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

واللا: هيئة أركان الجيش الاسرائيلي قلقة من تنامي المقاومة شمال الضفة

السبت 28 أغسطس 2021 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
واللا: هيئة أركان الجيش الاسرائيلي قلقة من تنامي المقاومة شمال الضفة



القدس المحتلة /سما/

قال ضابط كبير في الجيش الاسرائيلي، إنه إذا لم تستطع السلطة الفلسطينية كبح جماح المقاومة في شمال الضفة الغربية المحتلة فأن الجيش سيضطر إلى القيام بعملية واسعة النطاق، بحسب ما أورده موقع "والا" العبري.

وأضاف ضابط الجيش الاسرائيلي، أن تنامي قوة المقاومة في شمال الضفة سببه ضعف الأجهزة الأمنية الفلسطينية هناك، والمشاكل المرتبطة بالخلافات السياسية الفلسطينية الداخلية.

ونقلا عن "والا"، فإن قلقا كبيرا لدى هيئة أركان الجيش الاسرائيلي من تصاعد أعمال المقاومة في شمال الضفة المحتلة.

وأشار الموقع، إلى أن الجيش الاسرائيلي ينظر بخطورة إلى تطور أعمال المقاومة الشعبية في بلدة بيتا القريبة من نابلس إثر إقامة الاحتلال مستوطنة على أراضي أهالي البلدة على جبل صبيح.

#الجيش الإسرائيلي #المقاومة الفلسطينية #الضفة الغربية #اسرائيل #السلطة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: بينيت طلب من بايدن الضغط على السيسي لاتخاذ هذا الاجراء مع غزة

حماس ترد على اشتراطات الرئيس عباس لتشكيل الحكومة وتحقيق الوحدة الوطنية

الرئيس عباس : اعتراف حماس بقرارات الشرعية الدولية قبل البدء في حوار انهاء الانقسام

بعد 53 عاما في السجن.. الافراج عن الفلسطيني سرحان الذي اغتال شقيق الرئيس جون كينيدي

صحيفة تكشف: "تقدم كبير" في محادثات السلطة الفلسطينية مع إسرائيل بشأن قضايا مالية عالقة..

الإعلان عن عودة “الإرباك الليلي” على حدود غزة

معاريف: السلطة في حالة ضعف والأنظار تتجه نحو غزة.. وإسرائيل تحاول صياغة قواعد جديدة..

الأخبار الرئيسية

ارباك

اصابات بالرصاص الحي جراء قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي على حدود غزة

الصحة تتوقع ذروة الموجة الحالية من كورونا.. وتحذر: قطاع غزة دخل موجة ثالثة عنيفة لعدة أسباب

بينت

تفسير بينيت لـ”الوضع الراهن”: لا ضم ولا دولة فلسطينية.. حكم عسكري حتى الطرد

صحيفة تكشف: "تقدم كبير" في محادثات السلطة الفلسطينية مع إسرائيل بشأن قضايا مالية عالقة..

وجهت تحذير للاحتلال.. المشتركة للبالونات الحارقة والارباك تعلن بدء التصعيد التدريجي مساء اليوم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية