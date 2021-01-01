واللا: هيئة أركان الجيش الاسرائيلي قلقة من تنامي المقاومة شمال الضفة

القدس المحتلة /سما/

قال ضابط كبير في الجيش الاسرائيلي، إنه إذا لم تستطع السلطة الفلسطينية كبح جماح المقاومة في شمال الضفة الغربية المحتلة فأن الجيش سيضطر إلى القيام بعملية واسعة النطاق، بحسب ما أورده موقع "والا" العبري.

وأضاف ضابط الجيش الاسرائيلي، أن تنامي قوة المقاومة في شمال الضفة سببه ضعف الأجهزة الأمنية الفلسطينية هناك، والمشاكل المرتبطة بالخلافات السياسية الفلسطينية الداخلية.

ونقلا عن "والا"، فإن قلقا كبيرا لدى هيئة أركان الجيش الاسرائيلي من تصاعد أعمال المقاومة في شمال الضفة المحتلة.

وأشار الموقع، إلى أن الجيش الاسرائيلي ينظر بخطورة إلى تطور أعمال المقاومة الشعبية في بلدة بيتا القريبة من نابلس إثر إقامة الاحتلال مستوطنة على أراضي أهالي البلدة على جبل صبيح.