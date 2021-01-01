شاهد: بدء فعاليات الارباك الليلي في مخيم العودة بمنطقة ملكة شرقي مدينة غزة

غزة / سما /

توافد عشرات الشبان الفلسطينيين، مساء اليوم، الى مخيم العودة ملكة شرقي مدينة غزة للمشاركة في فعاليات الارباك الليلي.

وأفادت مصادر محلية، مساء اليوم، ببدء فعاليات الإرباك الليلي على أرض مخيم العودة بمنطقة ملكة شرقي مدينة غزة رفضًا لاستمرار الحصار الإسرائيلي

ووجهت وحدات الإرباك الليلي من حدود غزة رسالة للاحتلال جاء فيها: "نقول للعدو بأن مهلتكم وفترة هدوئكم انتهت، وعلى جيشكم ومستوطني غلاف غزة ترقب عودة الانفجارات والفعاليات على طول السياج الفاصل، حتى رفع الحصار وتحقيق المطالب الفلسطينية".

وعصر اليوم، أعلنت الغرفة المشتركة لوحدات البالونات الحارقة والمتفجرة والإرباك الليلي يوم السبت، أن التصعيد التدريجي سيبدأ من مساء يوم السبت في فعاليات الإرباك الليلي شرق موقع ملكة شرق قطاع غزة، على أن يبدأ من يوم الأحد إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة.

وقالت الغرفة المشتركة:" إن الحصار المستمر على قطاع غزة يدفعنا ان نجعل حياة مستوطني الغلاف جحيم ومنطقة غير قابلة للحياة"، لافتة الى انها اتحذت قرار و لا رجعة للوراء ولا مهلة بعد الان بعد أن منحنا المدة الكافية لذلك.

وأكدت الغرفة على أن التسهيلات التي أعلن عنها الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات شعب يعيش تحت وطئة الحصار منذ 14 عام،

ودعت الغرفة الوسطاء لكسر الحصار على أرض الواقع، مضيفاً أن في ذلك كسر الحصار كامل عن قطاع غزة دون شرط او قيد.

وأكدت الغرفة على المطالب الفلسطينية واضحة وعادلة وحق للشعب الفلسطيني وقد قدمت للوفد الفلسطيني المقاوم.

وحذرت الغرفة الاحتلال الإسرائيلي أن أي استهداف قد يطال أي أحد من أعضاء الغرفة، سيكلفه ثمن لم يكن يوماً في حساباته قائلاً:" ووارد جداً ان نغادر الميدان ونترك الكلمة لأصحاب الراجمات من أبطال المقاومة الفلسطينية كي تدافع عن شبابنا الثائر ان حصل اي مكروه لهم، وما زال في جعبتنا الكثير إن لم يرضخ العدو لمطالبنا".