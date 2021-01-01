الرئيس يهنئ جامعة "خضوري" على إنجازها بتصنيع وتطوير جهاز تنفس اصطناعي

رام الله / سما /

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، جامعة فلسطين التقنية "خضوري"، على إنجازها بتصنيع وتطوير جهاز تنفس اصطناعي متعدد الوظائف، يتنافس ويتفوق على العديد من الأجهزة العالمية المماثلة.

وقال الرئيس عباس، في كملة مقتضبة عبر الهاتف خلال حفل الإعلان عن هذا الإنجاز، الذي أقيم في مسرح الشهيد ياسر عرفات بمقر الجامعة الرئيسي في طولكرم، "شعبنا الفلسطيني غني بالعقول، هذه العقول التي سترفع رؤوسنا في كل مكان بالعالم، هذه العقول التي ستبني دولة فلسطين بعاصمتها القدس".

جهاز التنفس الاصطناعي، الذي طورته الجامعة "PTUK Ventilator"، فلسطيني بامتياز من حيث التصنيع والإنتاج بشكل كامل، ويعتبر إنجازا نوعيا تفوقت فيه فلسطين على العديد من دول العالم.

وخضع الجهاز للتجريب والفحص السريري ولكافة المعايير التقنية الطبية والهندسية وحصل على الشهادات والاعتمادات من قبل جهات الاختصاص الفلسطينية والدولية، مثل هيئة المواصفات والمقاييس، وشركات الإنتاج الطبية العالمية وأخصائي واستشاري التخدير في المستشفيات العامة والخاصة.