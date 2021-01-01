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مسؤول أمريكي: إجراءات جديدة ضد "داعش" في أفغانستان ليست مستبعدة

السبت 28 أغسطس 2021 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أمريكي: إجراءات جديدة ضد "داعش" في أفغانستان ليست مستبعدة



واشنطن /سما/ رويترز

أفادت وكالة "رويترز" بأن الولايات المتحدة قد تشن هجمات جديدة ضد مواقع لتنظيم "داعش" في أفغانستان، بعد غارة نفذتها أمس بطائرة مسيرة.

ونقلت الوكالة اليوم السبت عن مسؤول أمريكي قوله إن هدف غارة أمس لم يكن على الأرجح مسؤولا رفيع المستوى في جماعة "ولاية خراسان" التابعة لـ"داعش"، ومن غير المستبعد أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات جديدة ضد هذا التنظيم في المستقبل.

وأكد المسؤول أن تواجد القوات الأمريكية في مطار كابل تراجع حتى الآن إلى ما تحت عتبة الأربعة آلاف عسكري، مقارنة مع 5.8 ألفا على ذروته.

ويأتي ذلك بعد سلسلة التفجيرات الدموية التي دوت في محيط مطار حامد كرزاي الدولي في كابل الخميس الماضي وأودت، حسب بعض التقارير، بأرواح 200 شخص، بينهم عشرات المدنيين الأفغان و13 عسكريا أمريكيا، أي أكبر خسارة يومية للولايات المتحدة في قواتها منذ عشر سنوات.

وجاء هذا الهجوم الذي تبناه "داعش" في الوقت الذي توشك فيه على النهاية عمليات الإجلاء التي تنفذها الولايات المتحدة وغيرها من دول الغرب من كابل التي سقطت في وقت سابق من الشهر الجاري في قبضة حركة "طالبان".

#الولايات المتحدة #حركة طالبان #افغانستان #تنظيم داعش

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