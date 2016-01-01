وزير الخارجية العراقي: اللقاءات السعودية الإيرانية مستمرة إلى حين الوصول إلى نتيجة

بغداد /سما/

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن "العراق أحتضن في السابق اللقاءات بين السعودية وإيران، مشددا على أن "هذه اللقاءات مستمرة".

وقال: "من المعروف أن اللقاءات السعودية الإيرانية مستمرة، وأنها بدأت في العراق، وما فهمناه من الطرفين أن لديهما الرغبة في الوصول إلى النتائج الإيجابية لحل المشاكل العالقة والموجودة بين الطرفين".

وأضاف: "العراق كان دائما وسيطا بين دول المنطقة المختلفة، وأنه لعب دورا دبلوماسيا خلال المرحلة، ويمتلك علاقات إيجابية مع جميع دول الجوار الجغرافي".

وأعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، أن "بغداد استضافت أكثر من جولة حوار واحدة بين السعودية وإيران خلال الفترة الماضية".

وكان المتحدث باسم الوزارة سعید خطيب زادة، أكد سابقا، أن "طهران مستعدة لإجراء محادثات مع السعودية على أي مستوى، وستشهد دول المنطقة والدولتان نتيجة هذه المحادثات".

وهناك توتر كبير بين السعودية وإيران بسبب خلافات حادة كثيرة، خاصة الحرب في اليمن، ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بينهما منذ عام 2016.