لجان المقاومة تكشف الهدف من فعاليات الارباك الليلي على حدود غزة

غزة / سما /

قالت لجان المقاومة في فلسطين، مساء اليوم، إن عودة فعاليات الإرباك الليلي في المناطق الشرقيّة لقطاع غزة ، تُشير إلى أنّ شعبنا متمسك بثوابته وحقوقه العادلة والقانونيّة من أجل العيش داخل بيئة متكاملة ، وخالية من شروط العدو وممارساته المجحفة والسّاخطة تجاه غزة ، وتعنّته في تخليص القطاع من حالة العجز الكامل والتدمير الممنهج والمقصود.

وأوضحت في بيان صحفي، أنّ وسيلة "الإرباك الليلي" إحدى أدوات النضال المُبتكرة التي تطورت مع تصاعد المقاومة بعيدًا عن المسار السياسي، وتهدف إلى توسيع الشرائح المنخرطة فلسطينيًّا، وإبقاء العدو في حالة استنفار دائم على الحدود، وهو ما يخلق ضغطًا على العدو ويُزعجه.

وأكدت لجان المقاومة على أن فعاليات الإرباك الليلي قد أثبتت نجاعتها في غزة، إلى جانب استلهامها في بلدة بيتا الصامدة والثائرة، من أجل اقتلاع آمال المستوطنين واستهداف جنود الاحتلال وإعاقة تحركاتهم، للحفاظ على أرضهم وهويتهم الوطنيّة، وتدمير كل مخططات العدو الرامية للاستيطان والتوسع.

وشددت في ختام بيانها، على أنّ فعاليات الإرباك الليلي ستبقى مستمرة طالما أصرّ العدو على تعنّته ورفضه لقرار إنهاء الحصار عن غزة، وسوف تتسع رقعة تأثيرها ويتجدد نشاطها ووحداتها، حتى نُلقّن العدو درسًا لن ينساه، مهما بلغ وتمادى في إرهابه وتصاعدت تهديداته، فإنّ شعبنا ومقاومته لن يتراجعا عن موقفهما إلى أنْ تتحقق الشروط ويذوب جليد الحصار في غزة.