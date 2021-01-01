  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"المجاهدين": دماء الشهيد أبو النيل ستبقى وقودًا يزيد من شعلة المقاومة ضد العدو

السبت 28 أغسطس 2021 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المجاهدين": دماء الشهيد أبو النيل ستبقى وقودًا يزيد من شعلة المقاومة ضد العدو



غزة / سما /

أكدت حركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم السبت، أن ارتقاء الشهيد الطفل عمر حسن أبو النيل جريمة متجددة بحق أهلنا وشعبنا الذين انتفضوا على أعتاب غزة نصرة للقدس والمسجد الأقصى ورفضاً للحصار الصهيوني الظالم.

وقالت "المجاهدين" في تصريح صحفي، "ونحن ننعى الشهيد عمر أبو النيل، لنؤكد أن دماءه ستبقى وقوداً يزيد من شعلة المقاومة ضد العدو المجرم"، مشددة على أن المقاومة لها كامل الحق في الدفاع عن شعبها وعن حقوقه وثوابته.

وتابعت "العدو الصهيوني هو المسؤول المباشر عن جرائم إعدام الشهداء والأطفال والنساء على أعتاب غزة الذين ثاروا ضد الظلم والحصار، وعليه تحمل تبعات ذلك".

وجددت "المجاهدين" التأكيد على أن هذه الجرائم المتلاحقة لن تثني شعبنا عن حراكه المستمر حتى كسر الحصار وإعادة الإعمار.

#حركة المجاهدين الفلسطينية #غزة

الأكثر قراءة اليوم

حماس ترد على اشتراطات الرئيس عباس لتشكيل الحكومة وتحقيق الوحدة الوطنية

قناة عبرية: بينيت طلب من بايدن الضغط على السيسي لاتخاذ هذا الاجراء مع غزة

الرئيس عباس : اعتراف حماس بقرارات الشرعية الدولية قبل البدء في حوار انهاء الانقسام

بعد 53 عاما في السجن.. الافراج عن الفلسطيني سرحان الذي اغتال شقيق الرئيس جون كينيدي

الإعلان عن عودة “الإرباك الليلي” على حدود غزة

استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شرق غزة

الرئيس الامريكي التقى نفتالي بينت لمدة لم تزد عن 25 دقيقة

الأخبار الرئيسية

صحيفة تكشف: "تقدم كبير" في محادثات السلطة الفلسطينية مع إسرائيل بشأن قضايا مالية عالقة..

وجهت تحذير للاحتلال.. المشتركة للبالونات الحارقة والارباك تعلن بدء التصعيد التدريجي مساء اليوم

"يسرائيل هيوم": حدود غزة مربكة.. وهذا هو العمل الأكثر تحديًا وتكوينًا في إسرائيل

معاريف: السلطة في حالة ضعف والأنظار تتجه نحو غزة.. وإسرائيل تحاول صياغة قواعد جديدة..

ردا على تصريحاتها: “فتح” تؤكد عدم جدية “حماس” بإنهاء الانقسام وتطالبها بعدم تغليب مصالحها الحزبية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية