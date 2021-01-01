"المجاهدين": دماء الشهيد أبو النيل ستبقى وقودًا يزيد من شعلة المقاومة ضد العدو

غزة / سما /

أكدت حركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم السبت، أن ارتقاء الشهيد الطفل عمر حسن أبو النيل جريمة متجددة بحق أهلنا وشعبنا الذين انتفضوا على أعتاب غزة نصرة للقدس والمسجد الأقصى ورفضاً للحصار الصهيوني الظالم.

وقالت "المجاهدين" في تصريح صحفي، "ونحن ننعى الشهيد عمر أبو النيل، لنؤكد أن دماءه ستبقى وقوداً يزيد من شعلة المقاومة ضد العدو المجرم"، مشددة على أن المقاومة لها كامل الحق في الدفاع عن شعبها وعن حقوقه وثوابته.

وتابعت "العدو الصهيوني هو المسؤول المباشر عن جرائم إعدام الشهداء والأطفال والنساء على أعتاب غزة الذين ثاروا ضد الظلم والحصار، وعليه تحمل تبعات ذلك".

وجددت "المجاهدين" التأكيد على أن هذه الجرائم المتلاحقة لن تثني شعبنا عن حراكه المستمر حتى كسر الحصار وإعادة الإعمار.