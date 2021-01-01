  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل اجتماع السيسي مع أمير قطر

السبت 28 أغسطس 2021 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل اجتماع السيسي مع أمير قطر



القاهرة /سما/

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة العراقية بغداد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية،  أن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على التعاون المتكامل المثمر من أجل الخير والبناء والتنمية ودعم التضامن العربي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وذلك كمبدأ ونهج استراتيجي راسخ للسياسة المصرية.

من جانبه؛ أعرب أمير دولة قطر عن تقديره للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية، وإشادته بما تم في الآونة الأخيرة من تبادل للزيارات واستئناف لأطر التعاون بين البلدين، مؤكداً في هذا الإطار تطلع قطر لتعزيز التباحث مع مصر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم تطلعات الدولتين، خاصةً في ضوء الدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة السيد الرئيس في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وفي إطار الدفاع عن قضايا الأمة العربية.

واضاف المتحدث الرسمي أنه تم التوافق خلال اللقاء على أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن استمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، اتساقاً مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم في إطار ما نص عليه "بيان العلا".
 

#عبد الفتاح السيسي #مصر #الرئيس المصري #تميم بن حمد آل ثاني #قطر

الأكثر قراءة اليوم

حماس ترد على اشتراطات الرئيس عباس لتشكيل الحكومة وتحقيق الوحدة الوطنية

قناة عبرية: بينيت طلب من بايدن الضغط على السيسي لاتخاذ هذا الاجراء مع غزة

الرئيس عباس : اعتراف حماس بقرارات الشرعية الدولية قبل البدء في حوار انهاء الانقسام

بعد 53 عاما في السجن.. الافراج عن الفلسطيني سرحان الذي اغتال شقيق الرئيس جون كينيدي

الإعلان عن عودة “الإرباك الليلي” على حدود غزة

استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شرق غزة

4 اهداف وراء اللقاء.. البيت الابيض: بدء الاجتماع بين بينيت وبايدن..

الأخبار الرئيسية

صحيفة تكشف: "تقدم كبير" في محادثات السلطة الفلسطينية مع إسرائيل بشأن قضايا مالية عالقة..

وجهت تحذير للاحتلال.. المشتركة للبالونات الحارقة والارباك تعلن بدء التصعيد التدريجي مساء اليوم

"يسرائيل هيوم": حدود غزة مربكة.. وهذا هو العمل الأكثر تحديًا وتكوينًا في إسرائيل

معاريف: السلطة في حالة ضعف والأنظار تتجه نحو غزة.. وإسرائيل تحاول صياغة قواعد جديدة..

ردا على تصريحاتها: “فتح” تؤكد عدم جدية “حماس” بإنهاء الانقسام وتطالبها بعدم تغليب مصالحها الحزبية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية