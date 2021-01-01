القانوع: شكل انتصار معركة العصف المأكول نقطة فارقة في تاريخ شعبنا

غزة / سما /

قال الناطق باسم حركة "حماس" "عبد اللطيف القانوع"، "لقد سجلت المقاومة الفلسطينية في مثل هذا اليوم انتصاراً عظيماً على الاحتلال الصهيوني في معركة العصف المأكول وردت عدواناً همجياً استمر 51 يوماً ضد أبناء شعبنا".

وتابع القانوع في تصريحات صحفية، "لقد شكل انتصار معركة العصف المأكول نقطة فارقة في تاريخ شعبنا حيث تمكنت المقاومة من تمريغ أنف الاحتلال في التراب وإجباره على جر أذيال الهزيمة أمام ضرباتها النوعية".

وأكد أن المقاومة قد خرجت بعد 51 يوما من المعركة أشد بأساً وأصلب عودا وأقوى شكيمة وراكمت القوة أكثر لتحقق انتصارا أعظم في سيف القدس.