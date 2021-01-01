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الشعبية تعزي قيادة حماس برحيل القيادي غوشة

السبت 28 أغسطس 2021 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية تعزي قيادة حماس برحيل القيادي غوشة



غزة / سما /

أجرى عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسؤول فرعها في غزة جميل مزهر صباح اليوم السبت اتصالاً هاتفياً مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس اسماعيل هنية، مُقدماَ التعازي برحيل القيادي الكبير في الحركة المهندس إبراهيم غوشة.

وأشاد مزهر خلال الاتصال بمناقب القيادي الراحل ومواقفه الوطنية،  حيث أفنى عمره في الدفاع عن فلسطين وقضيتها العادلة، مؤكداً أن رحيله يُمثل خسارة كبيرة لفلسطين وللحركة الوطنية ولحركة حماس. 

بدوره، عَبّر هنية عن شكره العميق للرفيق جميل مزهر ولأعضاء المكتب السياسي في الجبهة على التعزية،  مشيداً بمواقف الجبهة الوطنية والمبدئية على كافة الصعد السياسية والكفاحية والمجتمعية.

#الجبهة الشعبية #قطاع غزة #حركة حماس #ابراهيم غوشة

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