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أعضاء بالقائمة المشتركة يدعون لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

السبت 28 أغسطس 2021 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
أعضاء بالقائمة المشتركة يدعون لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي



القدس المحتلة / سما /

 دعا أعضاء في الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية المشتركة، اليوم السبت، إلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في تصريحات منفصلة تعقيبًا على لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مع الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقال سامي أبو شحادة من القائمة في تصريح أورده موقع صحيفة معاريف، تعقيبًا على اللقاء “كلاهما (بينيت وبايدن)، يفهمان أنه لا يوجد استقرار وسلام في الشرق الأوسط مع استمرار الاحتلال والانتهاكات والقمع للشعب الفلسطيني”.

وأضاف “بينيت وبايدن ليس لديهما الشجاعة لقول الحقيقة، أنه في النظام السياسي الإسرائيلي لا يوجد شريك للسلام مع الفلسطينيين”.

من جانبه قال عوفر كسيف، “حقيقة أنه يطلق عليهما بينيت وبايدن وليس نتنياهو وترامب، لا يبرر استمرار تجاهلهما للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة ومنها المطالبة بالتحرير”.

وتساءل كسيف عن دور أحزاب العمل وميرتس والقائمة الموحدة في الائتلاف الحكومي الجديد، قائلًا “عندما تكون جزءًا من الائتلاف، فأنت جزء من جرائم الاحتلال والمحرضين على الحرب القادمة”.

#الكنيست الإسرائيلي #القائمة العربية المشتركة #الاحتلال الاسرائيلي

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