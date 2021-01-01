الشعبية تؤكد: صبر شعبنا نفذ والفعاليات مستمرة حتى يلبي العدو مطالبنا مرغماً

غزة / سما /

أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية محمد الغول إن مواصلة الاحتلال إستهداف المواطنين الفلسطينين يأتي كتجسيد لفكرة التطهير العرقي وحرب الإبادة المنظمة التي قام على أساسها.

وأكد الغول في تصريح صحفي اليوم السبت، أن كل الجرائم الصهيونية لن تُرهب شعبنا ولن تثنيه عن مواصلة النضال لإنتزاع حقه في العيش بحرية وكرامة على أرضه ، لافتاً إلى الفعاليات الشعبية في قطاع غزة والتي تأتي كجزء هام من أدوات وأشكال الكفاح ضد العدو ستستمر حتى يرتدع ويرفع حصاره وعدوانه عن أبناء شعبنا حيثما وُجِد.

وأشار الغول في تصريحه إلى أن مجموعات الشباب الثائر التي ستحتشد شرق مدينة غزة مساء اليوم ستحمل رسالة واضحة للعدو مفادها أن صبر شعبنا على جرائمه و تعدياته قد نفذ ولم يعد أمامه سوى الإنصياع والرضوح لمطالب المقاومة التي كفلتها القوانين والأعراف الدولية.