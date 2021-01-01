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42 ألف مواطن بغزة تلقوا لقاح "كورونا" خلال أربعة أيام.. والصحة تكشف هدف الحملة

السبت 28 أغسطس 2021 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
42 ألف مواطن بغزة تلقوا لقاح "كورونا" خلال أربعة أيام.. والصحة تكشف هدف الحملة



غزة / سما /

قال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، إن الطواقم الطبية قدمت التطعيم لأكثر من 42 ألف مواطن خلال الايام الاربعة الماضية.

وأكد القدرة في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن هدف وزارة الصحة هو الوصل إلى تطعيم 70% من المواطنين ضد فيروس كوفيد19 من أجل الوصول للمناعة المجتمعية المطلوبة.

وذكر أن وزارة الصحة عملت مع "الأونروا" على التوسع في فتح مراكز التطعيم لتصل الى 32 مركز، وأنه جرى تمديد ساعات العمل لفترة مسائية في 15 مركز .

وقال إن الوزارة شرعت في اقامت حملات التطعيم المجتمعية في المساجد والساحات والاندية لتتيح للمواطنين تلقي اللقاح بسهولة ويسر، مشيراً إلى أن الصحة عملت على تدريب وتوزيع 200 كادر طبي للعمل في حملة التطعيم ضد الفيروس.

وأكد القدرة أن تعاون المواطنين والالتزام بإجراءات الوقاية وتلقي التطعيم بشكل متوازي، سيسارع في الخروج من هذه الموجة الخطيرة دون الحاجة الى تفعيل سيناريوهات التشديد التي تؤثر على مناحي الحياة.

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #لقاح كورونا

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