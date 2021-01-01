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جنين: القبض على 5 أشخاص مشتبه بهم بإطلاق النار وضبط سلاح ناري

السبت 28 أغسطس 2021 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: القبض على 5 أشخاص مشتبه بهم بإطلاق النار وضبط سلاح ناري



جنين / سما /

قبضت الشرطة على 5 أشخاص مشتبه بهم بإطلاق النار وضبطت سلاحا ناريا في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة ، أنه وبناء على معلومات توافرت لدى فرع المباحث العامة مفادها قيام عدد من الاشخاص بإطلاق النار في عدة مناسبات في إحدى بلدات المحافظة في أوقات سابقة ، على الفور تحركت قوة من المباحث العامة يساندها  مركز شرطة عرابه ومركز شرطة جبع و بعد استصدار مذكرات تفتيش من النيابة العامة لمنازل المشتبه بهم ألقت القبض عليهم ، كما تمكنت من ضبط سلاح ناري وذخيرة .

وأكدت أنه تم التحرز على المضبوطات والتحفظ على  المشتبه بهم لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وتسليمهم لجهة الاختصاص  حسب الأصول .

#الشرطة الفلسطينية #سلاح #جنين

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