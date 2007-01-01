  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ردا على تصريحاتها.. فتح: حماس غير جادة بإنهاء الانقسام

السبت 28 أغسطس 2021 02:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
ردا على تصريحاتها.. فتح: حماس غير جادة بإنهاء الانقسام



رام الله/سما/

 ردت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، على تصريح الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع حول اشتراطات الرئيس محمود عباس "بأن تعترف حماس بقرارات الشرعية الدولية قبل البدء بالحوار الوطني وإنهاء حالة الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية".

وقال الناطق باسم الحركة حسين حمايل، في بيان اليوم السبت، إن داخل حماس مجموعة من التيارات المتضاربة، مضيفا ان حسن يوسف تحدث عن أن حدود عام 1967 تقر وتعترف بها حماس، وأنه "لا مانع لحركته بإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 إضافة إلى أن اسرائيل أمر واقع".

وأضاف: "حماس مقرة ضمنا ووافقت ووقعت في الحوارات التي جرت منذ عام 2007، بأنها تلتزم بقرارات الشرعية الدولية بما يخص دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 67".

وأشار حمايل إلى أن تصريحات حركة "حماس" في هذا الموضوع هي ذر للرماد في العيون من أجل إطالة عمر الانقسام، وأنها غير معنية بإنهائه، وأنها تخدم أجندات حزبية فقط لها، في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي على شعبنا في كافة أماكن تواجده.

وأوضح الناطق باسم حركة فتح أن القصف توقف على قطاع غزة، ولكن اقتحامات المسجد الأقصى المبارك مستمرة، "شاهدنا الكثير من التصريحات لقادة حركة "حماس" بأنه إذا عاد الاحتلال لاقتحام الأقصى سيكون لها موقف".

وتابع: "نحن اليوم بحاجة إلى أن نتوحد بشكل أكثر تجاه مقاومة الاحتلال بالضفة بما فيها القدس، كذلك قطاع غزة حسب ما تتفق عليه القيادة الفلسطينية والفصائل مجتمعة، لأن العدوان لم يتوقف على شعبنا الفلسطيني، وما زالت وتيرته تتصاعد في كل مكان".

ولفت حمايل إلى أن "المطلوب من حركة حماس في هذه الظروف، أن تبتعد عن الفقاعات التي تخدم مصلحتها الحزبية، وهذا الموضوع يضر بالقضية الفلسطينية".

وأشار إلى أنه عندما يتحدث الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية عن قرارات الشرعية الدولية، المطلوب بأن تطبق هذه القرارات، لانتزاع الحق الفلسطيني، بعيدا عن أي مناكفات داخلية يحاول من خلالها الاحتلال كسب الوقت.

#فتح #حماس #انهاء الانقسام

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس عباس : اعتراف حماس بقرارات الشرعية الدولية قبل البدء في حوار انهاء الانقسام

قناة عبرية: بينيت طلب من بايدن الضغط على السيسي لاتخاذ هذا الاجراء مع غزة

إعلام إسرائيلي: إنقاذ بينيت من مصيدة عند حدود غزة.. وحكومته ما زالت تواجه اختباراً في عدة جبهات

بعد 53 عاما في السجن.. الافراج عن الفلسطيني سرحان الذي اغتال شقيق الرئيس جون كينيدي

استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شرق غزة

قائد كبير في فرقة غزة: نقترب من جولة تصعيد جديدة مع القطاع

4 اهداف وراء اللقاء.. البيت الابيض: بدء الاجتماع بين بينيت وبايدن..

الأخبار الرئيسية

بينيت

قناة عبرية: بينيت طلب من بايدن الضغط على السيسي لاتخاذ هذا الاجراء مع غزة

الصحة الفلسطينية : تسجيل 6 وفيات و1237 إصابة جديدة بـ"كورونا"

حماس ترد على اشتراطات الرئيس عباس لتشكيل الحكومة وتحقيق الوحدة الوطنية

لجنة

اجتماع هام للجنة التنفيذية برئاسة الرئيس عباس الثلاثاء المقبل

بايدن

بايدن يؤكد على أهمية خطوات تحسين حياة الفلسطينيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية