نقابة الطب المخبري تعقد مؤتمرها الدولي الحادي عشر للطب المخبري

رام الله / سما /

عقدت نقابه الطب المخبري في الهلال الاحمر الفلسطيني بمدينة رام الله المؤتمر الفلسطيني الحادي عشر للطب المخبري بالنظام المباشر الالكتروني يسبب جائحة كورونا، حيث تم عقد المؤتمر على المنصات الالكترونيه الخاصه التي وضعتها النقابه لعقد مثل هكذا مؤتمر.

ويذكر ان نقابه الطب المخبري كانت قد اعدت من التحضيرات لهذا المؤتمر منذ اكثر من سته شهور عبر اللجنه التنظيميه للمؤتمر واللجنه العلميه.

و يشارك في المؤتمر 44 محاضر، يقدمون على مدار ثلاثه ايام 44 ورقه علميه. من ضمنهم محاضرين و باحثين وعلماء من نقابة الطب المخبري من فلسطين ومن الجامعات الفلسطينيه بالاضافه الى باحثين وعلماء من الاتحاد العربي للطب المخبري وباحثين علماء من الاتحاد الدولي للطب المخبري على راسهم رئيس الاتحاد الدولي للكيمياء السريرية والطب المخبري د. خوسرو عديلي بالاضافه الى العديد من الزملاء في الاتحاد الدولي.

وبدأ اليوم الاول للمؤتمر بحفل الافتتاح القيت فيه كلمات من رئيس الاتحاد الدولي ومن نقيب الطب المخبري رئيس الاتحاد العربي التي اكدت على دور هذه المهنه في العالم وخاصه اهميته في حاله الجوائح وارتباط المختبرات في عمليه التشخيص وخاصه في احد فروعها موضوع المختبرات في اعلى السلم في العمليه الصحيه بدوره اكد نقيب الطب المخبري على الواقع الموجود في هذه المهنه في فلسطين من خلال المحاضره المركزيه التي القاها في بدايه هذا المؤتمر التي تتحدث عن واقع الطب المخبري في فلسطين والتوقعات المستقبليه لهذه المهنه في فلسطين في ظل ارتفاع عداد السرعه بشكل كبير جدا حيث وصل عدد اعضاء النقابه الى ما يقارب 6000 عضو وان هناك ما يقارب 400 عضو يدخلون النقابه من جامعات التخرج هذه الاعداد في ظل عدم وجود اماكن عمل حيث تبين وجود ما يقارب 50 بالمئه من العاملين في هذه المهنه عاطلين عن العمل حيث طالب النقيب كافه الجهات المعنيه الحكوميه وغير الحكوميه والجامعات في البدء بعمل دراسات علميه وابحاث حول اليات التخلص من هذه البطاله و تعديل الانظمه لهذه المهنه بما يتلائم وحاجه السوق ووضعها مقارنة مع العالم وتطوره خلال العشر سنوات القادمه بالاضافه الى ذلك القيت محاضرة نوعيه من الزملاء في معهد الصحه العامه التابعه لوزاره الصحه الفلسطينيه حول الكوادر البشريه في المهن الصحيه والتي اوضحت على الحاله الموجودة في اعداد الخريجين في هذه المهنه والمقارنه بين اعداد التوظيف وحيث ان المشغل الرئيسي لهذه المهنه هي وزاره الصحه الفلسطينيه وحتى كمشغل رئيسي لها بنسبة 1/10 من اعداد الخريجين الفعلي سنويا من هذه الفئات و تم ايضا وضع الاسس لعمليات اللقاء القادمه للمهنه والجهات المعنيه بهذا الموضوع.

في اليوم الثاني بدات اللجنه العلميه في المحاضرات العلميه في عده جلسات مختلفه حيث تم نقاش الابحاث العلميه المميزه التي قدمت في فلسطين وخاصه خلال فتره الجائحه والتي جميعها كانت في دراسات حول الكورونا و عدد من دراسات وابحاث في مجالات مختلفة .