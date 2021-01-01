أبو بكر: الأسيرة أنهار الديك على وشك الولادة في سجون الاحتلال وتعيش مشاعر الخوف ولا تثق بالأطباء

رام الله / سما /

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، إن الاسيرة أنهار الديك على وشك الولادة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتعيش مشاعر خوف وقلق ولا تثق بالأطباء.

وأضاف أبو بكر في حديث إذاعي، اليوم السبت، إن الجهود مستمرة من أجل مساعدتها عبر منظمة الصليب الأحمر والمحامين.

وأشار إلى أن الأسيرة الديك لا تزال موقوفة دون حكم، وبالتالي فإن إمكانية إطلاق سراحها ممكنة لكن محاكم الاحتلال الإسرائيلي لم ترد على الالتماسات المقدمة بهذا الشأن .

وبخصوص الاسرى المضربين، بين ابو بكر أن خمسة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد الاعتقال الإداري، أبرزهم كايد الفسفوس المضرب منذ ما يزيد على 45 يوما وهو في وضع صحي خطير.