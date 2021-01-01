الشعبية تنعى الطفل عمر أبو النيل

غزة/سما/

نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم السبت، الطفل عمر حسن أبو النيل 12 عاماً الذي ارتقى متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال مهرجات أقيم شرق غزة يوم السبت الماضي احياءً لذكرى حرق المسجد الأقصى.

وأكدت الجبهة في تصريح صحفي أصدرته اليوم السبت 2021/8/28 أن دماء الطفل حسن وصمة عار على جبين المؤسسات الدولية والحقوقية المنادية بحقوق الطفل والطفولة المذبوحة بحراب الإرهاب الصهيوني منذ بدء غزوته لأرضنا مروراً بمجازر مدرسة عين البقر وصبرا وشاتيلا وجنين وغزة.

ودعت الجبهة هذه المؤسسات لتَحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لإدانة هذه الجرائم البشعة التي تُرتكب بحق شعبنا وخصوصاً الأطفال، وإحالتها إلى المحاكم الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب. ووجهت الجبهة دعوة لجماهير شعبنا للمشاركة في مراسم تشييع أبو النيل، مؤكدة على مواصلة المقاومة الشعبية بكل أشكالها حتى دحر الاحتلال وتحقيق أهداف شعبنا في التحرير والعودة، كما أكدت على أم دماء الطفل أبو النيل لن تذهب هدرا.